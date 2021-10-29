Специалист высказался о работе системы видеоассистена рефери.
Гасперини, Getty Images
29 октября 2021, 17:55
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини заявил, что ему надоело молчать о проблемах связанных с VAR.
"Пора уже высказаться, но я изо всех сил стараюсь держать язык за зубами, когда вижу определенные вещи. Я изо всех сил пытаюсь понять фолы, игру рукой и то, как работает VAR, даже если я давно в футболе.
Я не понимаю, игроки не понимают, болельщики не понимают. Нет ясности. Мы не решаем проблемы, ничего не говоря.
Наши арбитры должны объяснить, когда VAR может вмешиваться, а когда нет. Это единственный способ принимать взвешенные решения.
Было слишком много инцидентов, слишком много сложных ситуаций. Игра перестает быть реальной. Если так продолжится, то это очень грустно" — сказал Гасперини.
Отметим, что ранее главный тренер Болоньи Синиша Михайлович также не обошел стороной вопрос судейства на матчах Серии А.
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