Италия

Наставник Болоньи поделился мыслями накануне матча Серии А.

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович дал предматчевую пресс-конференцию накануне встречи с Наполи в рамках Серии А.

Специалист поделился ожиданиями от матча с одним из лидеров итальянского чемпионата.

"Парни хорошо тренируются, четко выполняют мои требования — я доволен. Моя команда полностью готова. Что касается Арнаутовича, то он поедет с нами, а на его готовность к матчу мы будем смотреть уже на месте. У нас двое дисквалифицированных, но их есть кем заменить — я уверен в своей команде.

Спалетти — великий тренер. Я знаю его много лет, он прекрасный наставник и человек. Когда я был в Интере, а он в Роме — они играли лучше нас", — считает сербский специалист.

Также Михайлович не обошел стороной вопрос судейства на матчах Серии А.

"Я верю, что мы будем сотрудничать с арбитрами. Мы не дети, у нас должна быть возможность с ними разговаривать. Гасперини прав, они не должны прятаться от людей. Возьмите за пример Орсато — он всегда открыт к диалогу и никого не удаляет за малейшее слово в свой адрес", — приводит слова Михайловича Sky Italia.

Напомним, поединок 10-го тура между Наполи и Болоньей состоится в четверг, 28 октября в 21:45 по киевскому времени.