Италия

Наставник Лацио прокомментировал подготовку команды к предстоящей игре.

В рамках 11-го тура итальянской Серии А римский Лацио проведет гостевой поединок против бергамаской Аталанты.

Аталанта — Лацио. Накануне

Накануне одного из наиболее интересных противостояний на Апеннинском полуострове в этот уик-энд, главный тренер "орлов" Маурицио Сарри рассказал о своих ожиданиях от предстоящей дуэли.

"Мы должны сыграть третью игру подряд с отдыхом менее 72 часов. Такого не случалось с другими командами.

Мы едем в Бергамо для того, чтобы встретиться с сильной командой. Аталанта очень агрессивна и, как говорит Гвардиола, это все равно что пойти к дантисту: даже если вы выйдете невредимым, вы все равно почувствуете боль.

Аталанта — это хороший пример организации клуба. Они сделали четкий выбор относительно того, что хотят задавать темп каждому поединку.

Однако, мы — это Лацио, и мы должны пойти по тому же пути с точки зрения контроля, но с другой стороны с точки зрения технической реализации.

Что касается кадровых вопросов, то у Чиро Иммобиле не было много шансов для гола против Фиорентины, потому что команда была сконцентрирована на обороне, что и было нашей главной проблемой.

Ведат Мурики хорошо тренируется. После матча в Болонье он не был доволен своей игрой и игрой команды, но я ничего не знаю о слухах о его переходе в Фенербахче.

У нас не так много вариантов на флангах. У нас есть Ромеро и Моро. Они очень молоды, поэтому на них нельзя возлагать слишком много обязанностей.

Сравнивать наши текущие результаты с прошлым сезоном я тоже не стану. Лацио выходил в Лигу чемпионов один раз за последнее десятилетие. Мой приезд не может произвести революцию во всем, но это может быть началом проекта, который изменит ситуацию. На это нужно время.

Напомним, что матч Аталанта — Лацио состоится 30 октября, начало в 16:00 по киевскому времени.