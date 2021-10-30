Италия

Форвард может возобновить карьеру в клубе из Серии В.

Нападающий Джузеппе Росси может в ближайшее время стать игроком СПАЛа, сообщает портал Tuttomercatoweb.

Опытный форвард прибыл в расположение клуба из Серии В и начал тренироваться вместе с командой. Руководство "бело-голубых" считает, что 34-летний игрок мог бы помочь им вернуться в элитный дивизион.

Росси находится без клуба с января этого года, когда он покинул Реал Солт-Лейк.

В Серии А нападающий провел 62 поединка и забил 26 голов, защищая цвета Фиорентины, Пармы и Дженоа. В его активе также имеется 30 матчей и 7 голов в составе сборной Италии.