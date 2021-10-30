Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 11-го тура итальянской Серии А Аталанта сыграла в результативную ничью с Лацио.

Подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось два по ходу встречи вернуть равновесие в счете, при этом происходило это в концовках первого и второго таймов.

Обзор матча:

Аталанта — Лацио 2:2

Голы: Сапата 45+1, Де Роон 90+4 — Педро 18, Иммобиле 74

Аталанта: Муссо, Де Роон, Демираль, Ловато (Скальвини 67), Дзаппакоста (Пикколи 83), Фройлер, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Малиновский 59), Иличич (Муриэль 67), Сапата

Лацио: Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Катальди (Лейва 77), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 68), Педро, Иммобиле (Мурики 86), Фелипе Андерсон (Моро 78)

Предупреждения: Демираль — Луис Фелипе, Рейна