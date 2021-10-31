Украинский хавбек начнет поединок Серии А с первых минут.
Виктор Коваленко, Getty Images
31 октября 2021, 15:30
В рамках 11-го тура итальянской Серии А Фиорентина примет на своем поле Специю.
Главный тренер гостей Тиагу Мотта определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором нашлось место центральному полузащитнику Виктору Коваленко.
25-летний украинец начнет поединок против флорентийского клуба с первых минут.
Состав Специи:
Состав Фиорентины:
Напомним, матч Фиорентина — Специя состоится сегодня, 31 октября, в 16:00 по киевскому времени.
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