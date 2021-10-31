Италия

Итальянец прокомментировал успех "нерадзурри".

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился своим мнением о победе над Удинезе (2:0) в матче 11-го тура Серии А.

"Матч был непростой, так как Удинезе сильная команда, которая умеет закрывать зоны. У ребят не было много времени на подготовку, но мы много работали и будем продолжать с двумя "сухими" победами. У нас отличные защитники, но "сухие" матчи добываются благодаря балансу всей команды.

Совсем не думал о замене Корреа. В первом тайме он делал то, что я просил, пытался уводить защитников и входить в зоны. Я хорошо его знаю, он – отличный ресурс в нашем распоряжении, мне повезло, что в данный момент могу располагать всеми четырьмя нападающими. Мне нужно выбирать с умом.

Нам предстоит важный матч в Лиге чемпионов в среду и нужно восстановиться психологически и физически. Матч с Шерифом, наверное, важнее, чем два матча в Серии А. Мы бы могли набрать больше очков в Серии А, но все равно идем хорошо", – рассказал Индзаги в комментарии Sky Sport Italia.