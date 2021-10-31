Италия

Хорват получит статус свободного агента летом.

Полузащитник Иван Перишич не входит в планы Интера и должен покинуть клуб следующим летом.

Как сообщает издание Corriere Dello Sport, руководство Интера не планирует продлевать контракт с хорватским вингером. Действующее соглашение футболиста с миланским клубом истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 11 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Перишича заинтересованы английские Эвертон и Вест Хэм.