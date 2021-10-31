Италия

Неаполитанцы по-прежнему непобедимы в Серии А и продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Завершился поединок 11-го тура итальянской Серии А, в котором лидирующий в таблице Наполи отправился в гости к одному из аутсайдеров турнира — Салернитане.

Хозяевам, которые подходили к данному противостоянию в качестве явных аутсайдеров, удалось избежать разгромного поражения, но на положительный результат надеяться не пришлось (хотя немногочисленные моменты сравнять счет у Салернитаны все-таки имелись).

Автором единственного гола в матче стал полузащитник Петр Зьелински, который и принес в актив Наполи очередные три очка.

На 70-й и 77-й минутах обе команды лишились по одному игроку (у Салернитаны удалили Кастаноса, а у Наполи — Кулибали), однако на итоговом результате это никак не отразилось. Наполи одержал очередную победу, при этом сделав это без лидера своей атаки — Виктора Осимхена.

Салернитана — Наполи 0:1

Гол: Зьелински, 61

Салернитана: Белец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер, Раньери (Гальоло, 88), Рибери, Ди Таккьо, Скьявоне (Джурич, 88), Кастанос, Бонаццоли (Оби, 72), Гондо (Нванкво, 64).

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Дзаноли, 90+5), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 60), Политано (Жуан, 80), Лосано (Элмаз, 60).

Предупреждения: Замбо-Ангисса, Мариу Руй

Удаления: Кастанос, 70 — Кулибали, 77