Италия

Матч с Зенитом стал знаковым для форварда туринцев.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала сделал дубль в ворота Зенита, помог тем самым досрочно пробиться "Старой синьоре" в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, аргентинский форвард обошел легендарного полузащитника Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров Ювентуса. На счету Дибалы 106 результативных ударов во всех турнирах, в то время как Платини отметился 104 раза в воротах соперников туринцев. Таким образом, Дибала вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров клуба.

Лидирует в данном списке с большим отрывом Алессандро Дель Пьеро, на счету которого 290 забитых мячей.

Сам Дибала так прокомментировал свое достижение: "Чтобы догнать Дель Пьеро — мне потребуется мопед. Я надеюсь связаться с ним в ближайшее время, хотя это очень непросто".

Следующий матч Ювентус проведет против Фиорентины в рамках Серии А.

Встреча состоится в субботу, 6 ноября в 19:00 по киевскому времени.