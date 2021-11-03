Италия

Итальянский наставник сходу сумел стать фаворитом в глазах руководства клуба.

С приходом Маурицио Сарри на пост главного тренер римского Лацио, в клубе запустились процессы глубокой трансформации под нового наставника, а результаты выступлений "орлов" в первой части сезона можно считать вполне удовлетворительными — 18 набранных очков и шестая строчка в турнирной таблице после 11 сыгранных матчей.

Как итог, боссы "бьянкочелести" уже подумывают над тем, чтобы заручиться отношениями с опытным итальянским специалистом на куда более долгий срок, нежели предполагается по текущему соглашению до лета 2023 года.

Лацио готов добавить еще два дополнительных сезона к уже имевшимся, дабы 62-летний наставник имел возможность завершить процесс наиболее возрастной команды Серии А (средний возраст основного состава — 29 лет).

Владелец римлян, Клаудио Лотито, намерен уже в ближайшем будущем сесть за стол переговоров с главным тренером своей команды, рассчитывая на их скорый и положительный итог.