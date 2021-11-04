Италия

Миланский клуб хочет строить свой новый проект вокруг полузащитника.

До конца контракта полузащитника Николо Бареллы и его нынешнего клуба, миланского Интера, остается еще три года, однако руководство "змей" хочет сыграть на опережение всевозможным претендентам на трансфер своего ключевого исполнителя, предложив итальянцу обновить сделку.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, не против такого сценария выступает и сам 24-летний игрок.

Согласно новой сделке, Барелла будет получать около 5 млн евро за один сезон, а срок обновленного соглашения составит пять лет.

Как ожидается, уже в ближайшее время Интер должен выступить с официальным объявлением об успешности подписания контракта с одним из ключевых своих игроков.

В это же время, переговоры о продлении контракта с полузащитником Марцело Брозовичем, который может уйти свободным агентом уже следующим летом, все еще продолжаются, а сам игрок комментирует их ход коротким ответом: "Посмотрим".