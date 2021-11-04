Успехи Милана помогли наставнику завоевать награду.
стефано пьоли, getty images
04 ноября 2021, 20:24
Главный тренер Милана Стефано Пьоли признан наставником месяца в итальянской Серии А.
В октябре Милан провел пять матчей в рамках чемпионата, во всех поединках добившись победного результата. Команда Пьоли обыграла Аталанту, Рому, Болонью, Торино и Верону в октябре.
После 11-го тура Милан расположился на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.
Следующий матч в рамках Серии А Милан проведет против Интера в воскресение, 7 ноября в 21:45.