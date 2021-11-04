Италия

Успехи Милана помогли наставнику завоевать награду.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли признан наставником месяца в итальянской Серии А.

В октябре Милан провел пять матчей в рамках чемпионата, во всех поединках добившись победного результата. Команда Пьоли обыграла Аталанту, Рому, Болонью, Торино и Верону в октябре.

После 11-го тура Милан расположился на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.

Следующий матч в рамках Серии А Милан проведет против Интера в воскресение, 7 ноября в 21:45.