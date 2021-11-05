Италия

Футболист подписал долгосрочное соглашение.

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла продлил контракт с миланским Интером, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист поставил подпись под долгосрочным соглашением. Оно рассчитано до лета 2026 года.

По информации некоторых СМИ, зарплата Бареллы составит порядка 5-6 миллионов евро в год. До этого он зарабатывал 2,5 миллиона в год.

Отметим, что Барелла провел 11 матчей в текущем сезоне Серии А, в которых забил один гол и отдал пять голевых передач.