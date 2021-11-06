Италия

Новое соглашение аргентинца с туринским клубом будет рассчитано до лета 2026 года.

Нападающий Паулу Дибала в ближайшее время может поставить подпись под новым соглашением с Ювентусом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, агент аргентинского футболиста Хорхе Антун планирует вернуться в Европу в этом месяце, чтобы завершить сделку по подписанию нового контракта своего клиента с туринцами.

По информации источника, сам Дибала готов к продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что согласно новому договору, оклад 27-летнего исполнителя в Ювентусе составит 8,5 млн евро заработной платы за сезон, к которым может прибавиться сумма в 1,5 млн евро в качестве бонусов.