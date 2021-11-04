Италия

Сторонам удалось прийти к общей позиции.

Туринский Ювентус в новом сезоне достаточно сложно представить без его лидера атакующей линии — Пауло Дибалы. Однако, приближающийся срок окончания (следующее лето) действующего соглашения между аргентинцем и его нынешним клубом вынуждал "Старую Синьору" прилагать усилия для подготовки нового контракта.

Переговоры с футболистом и его агентом Хорхе Антуном проходи во множестве этапов, но в конечном итоге, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Дибала согласился продлить отношения с "бьянконери".

Согласно новому договору, оклад 27-летнего исполнителя в Ювентусе составит 8,5 млн евро заработной платы за сезон, к которым может прибавиться сумма в 1,5 млн евро в качестве бонусов.

Как ожидается, в ближайшие две недели стороны будут завершать все бюрократические моменты, однако джентельменская договоренность между ними уже благополучно была заключена.

Отметим, что Дибала стал ключевым фактором для успеха туринского Ювентуса в недавнем матче Лиги чемпионов УЕФА против санкт-петербургского Зенита (4:2), и теперь претендует на звание лучшего игрока недели в данном турнире.