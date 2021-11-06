Италия

Победителя данного противостояния определил единственный гол Салы.

Завершился поединок 12-го тура итальянской Серии А, в котором Специя принимала на своем поле Торино.

У команд было достаточно немного моментов, чтобы забить, а победителя данного противостояния определил единственный гол.

На 58-й минуте встречи Якопо Сала получил мяч от Виктора Коваленко, после чего решился на удар из-за пределов штрафной — голкипер Торино не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

Финальный свисток зафиксировал победу Специи со счетом 1:0. Стоит отметить, что, помимо ассиста, Коваленко на 89-й минуте заработал желтую карточку, а в компенсированное время покинул поле.

Специя — Торино 1:0

Гол: Сала, 58

Специя: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Сала (Сальседо, 71), Коваленко (Феррер, 90), Маджоре, Джаси, Верде (Манай, 80), Нзола.

Торино: Милинкович-Савич, Синго (Дзадза, 74), Родригес, Джиджи (Иццо, 84), Бремер, Айна, Ринкон (Базелли, 57), Прат, Линетти (Пьяца, 57), Лукич, Белотти (Санабрия, 58).