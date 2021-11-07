Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Милан в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Интер.

Милан — Интер

Воскресенье, 7 ноября, 21:45. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Даниэле Довери.

Милан подходит к поединку на второй строчке турнирной таблицы с тридцать одним баллом после одиннадцати матчей, уступая первую позицию Наполи лишь по дополнительным показателям. Подопечные Стефано Пьоли в минувшем туре играл против Ромы на выезде и добились победы со счетом 2:1.

Милан в последних играх продемонстрировал крепкий характер, выигрывая в тех матчах, где по ходу встречи им не сулил победный результат. Матч против Интера будет очень сложным и одновременно важным. Стефано Пьоли ни раз говорил, что считает "нерадзурри" фаворитом текущего розыгрыша чемпионата, а потому победа будет серьезной заявкой на титул.

Интер, в свою очередь, набрал двадцать четыре балла после двенадцати сыгранных встреч и идет на третьей строчке турнирной таблицы. "Нерадзурри" немного оторвались от эшелона преследователей и пытаются добраться до Милана и Наполи, но те не позволяют себе осечек. В прошлом туре Интер играл против Удинезе и добился уверенной победы.

В контексте Милана в очередной раз нельзя обойтись без вопросов кадровой ситуации. Стефано Пьоли по-прежнему не может рассчитывать на Кастильехо, Меньяна и Мессиаса. Также в лазарет добавился Эрнандес. У Интера, помимо Кристиана Эриксена, с потерей которого можно уже было свыкнуться, больше проблем нет.

В последних пяти матчах между этими командами четыре раза был пробит тотал больше двух с половиной голов. На счету Интера четыре победы, тогда как Милан смог триумфовать лишь один раз.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Мессиас, Эрнандес, Меньян, Балло-Туре, Кастильехо

Под вопросом: Ребич

Интересные факты:

Милан выиграл последние 7 матчей Серии А.

Интер не проигрывает в 31 из последних 33 матчей Серии А.

Интер забивал не менее 2 голов в 14 из последних 16 матчей (Серия А).

Интер выиграл 6 из последних 7 матчей против Милана во всех соревнованиях.

Было забито более 2,5 голов в 5 из последних 6 матчей Серии А Милана.

Милан забивал не менее 2 голов в 6 из последних 7 матчей (Серия А).

В последних 3 матчах (Серии А) Интера было забито меньше 2,5 голов.

Интер забил как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей против Милана во всех турнирах.