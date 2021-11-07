Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.
Милан - Интер, getty images
07 ноября 2021, 08:00
Милан в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Интер.
Милан — Интер
Воскресенье, 7 ноября, 21:45. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Даниэле Довери.
Милан подходит к поединку на второй строчке турнирной таблицы с тридцать одним баллом после одиннадцати матчей, уступая первую позицию Наполи лишь по дополнительным показателям. Подопечные Стефано Пьоли в минувшем туре играл против Ромы на выезде и добились победы со счетом 2:1.
Милан в последних играх продемонстрировал крепкий характер, выигрывая в тех матчах, где по ходу встречи им не сулил победный результат. Матч против Интера будет очень сложным и одновременно важным. Стефано Пьоли ни раз говорил, что считает "нерадзурри" фаворитом текущего розыгрыша чемпионата, а потому победа будет серьезной заявкой на титул.
Интер, в свою очередь, набрал двадцать четыре балла после двенадцати сыгранных встреч и идет на третьей строчке турнирной таблицы. "Нерадзурри" немного оторвались от эшелона преследователей и пытаются добраться до Милана и Наполи, но те не позволяют себе осечек. В прошлом туре Интер играл против Удинезе и добился уверенной победы.
В контексте Милана в очередной раз нельзя обойтись без вопросов кадровой ситуации. Стефано Пьоли по-прежнему не может рассчитывать на Кастильехо, Меньяна и Мессиаса. Также в лазарет добавился Эрнандес. У Интера, помимо Кристиана Эриксена, с потерей которого можно уже было свыкнуться, больше проблем нет.
В последних пяти матчах между этими командами четыре раза был пробит тотал больше двух с половиной голов. На счету Интера четыре победы, тогда как Милан смог триумфовать лишь один раз.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Мессиас, Эрнандес, Меньян, Балло-Туре, Кастильехо
Под вопросом: Ребич
Интересные факты:
Милан выиграл последние 7 матчей Серии А.
Интер не проигрывает в 31 из последних 33 матчей Серии А.
Интер забивал не менее 2 голов в 14 из последних 16 матчей (Серия А).
Интер выиграл 6 из последних 7 матчей против Милана во всех соревнованиях.
Было забито более 2,5 голов в 5 из последних 6 матчей Серии А Милана.
Милан забивал не менее 2 голов в 6 из последних 7 матчей (Серия А).
В последних 3 матчах (Серии А) Интера было забито меньше 2,5 голов.
Интер забил как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей против Милана во всех турнирах.
прогноз 1:2