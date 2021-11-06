Италия

Украинец начнет поединок Серии А со стартовых минут.

Аталанта проведет выездную встречу с Кальяри в рамках 12-го тура итальянской Серии А.

Полузащитник Руслан Малиновский оказался в основе бергамасков и начнет поединок со стартовых минут.

В текущем сезоне Малиновский провел 14 поединков в футболке "сине-черных", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Матч Кальяри – Аталанта состоится в Кальяри на стадионе Сарденья Арена в субботу, 6 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.