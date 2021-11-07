Италия

Украинец, по всей видимости, возглавит генуэзцев.

После увольнения Давиде Баллардини с поста главного тренера Дженоа многие СМИ и журналисты писали об Андрее Шевченко, как о преемнике покинувшего клуб специалиста.

Пресс-служба "грифонов" опубликовала пост в своем Twitter-аккаунте, в котором намекнула на скорое назначение Шевченко на вакантную должность, опубликовав украинский флаг.

Дженоа после двенадцати сыгранных матчей набрал девять баллов и находится на 17-й строчке турнирной таблицы Серии А.