Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 12 тура итальянской Серии А римская Рома в гостевом поединке уступила Венеции со счетом 3:2.

Первый тайм был богат на события. На третьей минуте встречи Маттиа Кальдара вывел Венецию вперед посте передачи от Араму. Однако "волки" реабилитировались под конец тайма. Сначала счет сравнял Эльдор Шомуродов, а следом и второй форвард Тэмми Абрахам после передачи от Шомуродова вывел команду вперед.

Во втором тайме Рома подрасслабилась и давала сопернику убегать в контратаки и создавать моменты. На 63 минуте Венеция заработала право на 11-метровый удар. Араму подошел к мячу и не промазал — 2:2. Через 10 минут Рома уже проигрывала сопернику. Окереке получил мяч от Ампаду и с выгодного положения расстрелял Руи Патрисиу.

Венеция - Рома 3:2

Голы: Кальдара, 3, Араму, 65, Окереке, 74 — Шомуродов 43, Абрахам, 45+2

Венеция: Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 77), Кальдара, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Сигурдссон, 46), Ампаду, Бузио, Кийин (Модоло, 70), Араму (Тессманн, 77), Окереке (Анри, 89).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 83), Манчини, Кумбула (Карлес Перес, 66), Рожер, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Шомуродов (Майораль, 83), Абрахам, Эль-Шаарави (Дзаньоло, 77).

Предупреждения: Карсдорп, Кийин, Абрахам.