Италия

Роберто Д’Аверса рискует быть уволенным с поста главного тренера "моряков".

В рамках 12-го тура итальянской Серии А Сампдория потерпела поражение от Болоньи со счетом 1:2, из-за чего поднялся вопрос касательно будущего Роберто Д’Аверсы на посту главного тренера первой команды "дории".

Как сообщает журналист Николо Скира, Сампдория может сменить наставника вслед за Дженоа из-за последней неудачи, которая отправила команду в зону вылета.

По информации источника, президент Сампдории Массимо Ферреро наблюдал за игрой против Болоньи, пребывая в Дубае.

Утверждается, что терпение функционера на исходе, и он может отправить Д’Аверсу в отставку.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.