Италия

Завершились два поединка 12-го тура чемпионата Италии.

В рамках 12-го тура итальянской Серии А Лацио принимал на своем поле Салернитану.

Подопечные Маурицио Сарри отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.

Лацио — Салернитана 3:0

Голы: Иммобиле, 31, Педро, 36, Альберто, 69

Лацио: Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 73), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 78), Милинкович-Савич (Башич, 78), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 86).

Салернитана: Белец, Дзортеа (Весели, 79), Страннберг, Дьомбер, Раньери, Рибери, Оби (Кулибали, 63), Ди Таккьо, Скьявоне (Кешрида, 79), Нванкво (Джурич, 46), Бонаццоли (Гондо, 63).

Предупреждения: Катальди — Дьомбер, Оби.

В параллельной встрече лидер чемпионата Италии, Наполи, неожиданно потерял очки с Вероной.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, одна в дальнейшем реализовать свои моменты не смогли. За Верону вновь забил Джованни Симеоне, тогда как за Наполи - Джованни Ди Лоренцо.

Если Милан одержит победу в предстоящем матче с Интером, то Наполи уступит свое лидерство в турнирной таблице.

Наполи — Верона 1:1

Голы: Ди Лоренцо, 18 — Симеоне, 13

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 62), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Мертенс, 86), Инсинье (Унас, 86), Политано (Лосано, 62), Осимхен (Пенатья, 90+1).

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер (Маньяни, 84), Давидович, Казале, Велозу, Тамез, Барак (Бесса, 75), Капрари (Калинич, 84), Симеоне (Лазанья, 75).

Предупреждения: Ррахмани, Осимхен — Ррахмани, Барак, Велозу, Давидович, Бесса, Калинич

Удаления: Бесса, 88, Калинич, 90+3