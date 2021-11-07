Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Наполи в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Верону и сыграл вничью.

Неаполитанцы пропустили уже на 13 минуте встречи, но довольно быстро отыгрались, однако больше команды голами не отмечались.

Обзор матча:

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 62), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Мертенс, 86), Инсинье (Унас, 86), Политано (Лосано, 62), Осимхен (Пенатья, 90+1).

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер (Маньяни, 84), Давидович, Казале, Велозу, Тамез, Барак (Бесса, 75), Капрари (Калинич, 84), Симеоне (Лазанья, 75).

Предупреждения: Ррахмани, Осимхен — Ррахмани, Барак, Велозу, Давидович, Бесса, Калинич

Удаления: Бесса, 88, Калинич, 90+3