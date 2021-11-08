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Милан - Интер, getty images
08 ноября 2021, 00:59
Милан принимал Интер в центральном матче 12-го тура итальянской Серии А и сыграл вничью со счетом 1:1.
Команды обменялись голами еще в первой половине игры — на точный удар Чалханоглу с пенальти Милан ответил автоголом Де Врея.
Обзор матча:
Милан — Интер 1:1
Голы: Де Врей (автогол), 17 — Чалханоглу (пен.), 11.
Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 46) — Тонали (Беннасер, 71), Кессье — Диас (Салемакерс, 59), Крунич, Леао (Ребич, 59) — Ибрагимович.
Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 75), Шкриняр, Де Врей, Бастони (Димарко, 83), Перишич — Брозович, Барелла (Видаль, 67), Чалханоглу — Джеко (Корреа, 75), Лаутаро (Санчес, 83).
Предупреждения: Балло-Туре.