Италия

Футболисты были заменены из-за повреждений.

В рамках миланского дерби, которое прошло в 12 туре Серии А, Милан поделил очки с Интером (1:1).

Игра складывалась не лучшим образом для команды Симоне Индзаги, если смотреть на травмированных футболистов.

На 68 минуте Никола Барелла, который вызван на ближайшие игры сборной Италии, был заменен на Артуро Видаля. У него повреждение правого бедра.

На 76 минуте поле покинул еще один лидер "нерадзурри" Эдин Джеко. У него проблемы со сгибателем бедра.

Уже под конец матча Симоне Индзаги заменил Бастони на Димарко. Но оказалось, что и это неспроста. У Бастони также были проблемы, из-за которых его вынуждены были снять с игры.

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