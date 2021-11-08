Италия

Украинский специалист уже начал работу по поиску усиления состава.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко после подписания контракта с клубом из Генуи начал работу по поиску потенциального усиления состава.

Одними из таких вариантов видятся для украинского специалиста защитник Динамо Виталий Миколенко и футболист Манчестер Сити Александр Зинченко.

Кроме того, в список интересов Шевченко входит также хавбек Милана Саму Кастильехо, сообщает генуэзская газета Secolo XIX.

Transfermarkt оценивает Миколенко в 17 млн евро, а контракт украинца с киевским Динамо рассчитан до сентября 2025 года.

Потенциальный трансфер Зинченко может обойтись "грифонам" в 28 млн евро, однако учитывая недавнее положение в команде Александра, источник не исключает вариант с арендой, а не полноценным трансфером.

Ранее стало известно, когда Шевченко проведет первую тренировку Дженоа.