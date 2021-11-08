Италия

Футболист не входит в планы Аллегри.

Полузащитник Ювентуса и сборной Уэльса Аарон Рэмси может уже зимой покинуть итальянский клуб.

Экс-футболист лондонского Арсенала не имеет стабильной игровой практики в составе "бьянконери", однако получает достаточно высокую заработную плату, что не устраивает боссов Ювентуса.

По информации Calciomercato, Рэмси может покинуть свой нынешний клуб в ближайшее трансферное окно на правах свободного агента. На данный момент клуб работает над тем, чтобы расторгнуть контракт с футболистом и облегчить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне футболист провел всего 5 матчей во всех турнирах в составе Ювентуса, не сумев отличиться результативными действиями.

Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что помимо Рэмси клуб может покинуть еще два футболиста.