Италия

Зимой команду Жозе Моуриньо может пополнить правый фулбек Сампдории.

В зимнее трансферное окно Рома планирует усилить правый фланг обороны путем подписания защитника Сампдории и сборной Польши Бартоша Берешински.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "волков" заинтересовано в трансфере 29-летнего поляка, чей контракт с "моряками" рассчитан до лета 2023 года.

По информации источника, хорошие взаимоотношения между руководством Ромы и агентами футболиста могут поспособствовать данному переходу.

В текущем сезоне Бартош Берешински провел за Сампдорию 11 поединков в Серии А, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами.

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