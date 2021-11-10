Италия

Лидер атак неаполитанского клуба может покинуть команду в конце сезона.

Еще во время летнего трансферного окна фигура нападающего неаполитанского Наполи Лоренцо Инсинье была весьма привлекательной на трансферном рынке, так как уже в конце текущего сезона у футболиста завершается действующий контракт с его нынешним клубом.

Миланский Интер, действующий чемпион Италии, был одним из претендентов на приобретение данного исполнителя, однако "змей" отпугнули от совершения трансфера слишком высокие запросы игрока по заработной плате (6 млн евро за сезон + бонусы на протяжении четырех лет), и они свернули переговорный процесс.

Сложившаяся ситуация в итоге была воспринята Наполи в качестве возможности провести переговоры с Инсинье о продлении контракта, однако и тут, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Лоренцо проявил желание получать больший оклад.

Условия при этом остались схожими — четыре года и 6 млн евро за каждый сезон, однако теперь футболист также запрашивает у своей нынешней команды 7 млн евро в качестве бонуса за подписание нового соглашения.

Наполи подобное предложение встретил решением остановить переговорный процесс, так как предельная сумма зарплаты, на которую могли бы согласиться боссы "Партенопеи" составляет 4,6 млн евро — текущий оклад Инсинье.

Отметим, что 30-лентий исполнитель в текущем сезоне провел уже 14 матчей за Наполи, забив при этом пять голов и отдав четыре голевые передачи.