Италия

Форвард получил повреждение на тренировке национальной команды.

Нападающий Чиро Иммобиле не поможет сборной Италии в решающих матчах в рамках отбора на ЧМ-2022, сообщает Sky Sport Italia.

Иммобиле получил повреждение икроножной мышцы на тренировке и уже покинул расположение национальной команды. Игрока Лацио в составе "скуадра адзурра" заменит форвард Сассуоло Джанлука Скамакка.

Подопечные Роберто Манчини примут на своем Швейцарию 12 ноября, а 15 ноября сыграют на выезде с Северной Ирландией.

На данный момент Италия и Швейцарией делят между собой первую строчку в группе С, имея в активе по 14 очков.