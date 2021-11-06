ЧМ-2022. Отбор
В этом месяце итальянцы сыграют против Швейцарии и Северной Ирландии.
Игроки сборной Италии, Getty Images
06 ноября 2021, 10:20
Пресс-служба сборной Италии опубликовала список футболистов, которые были вызваны на ноябрьские поединки отборочного цикла ЧМ-2022.
В список команды Роберто Манчини попали 28 футболистов.
Вратари: Алессио Краньо (Кальяри), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Дженоа).
Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Алесандро Бастони (Интер), Кристиано Бираги (Фиорентина), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Давиде Калабрия (Милан), Джорджо Кьеллини (Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Эмерсон (Лион), Джанлука Манчини (Рома).
Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Челси), Мануэль Локателли (Ювентус), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Томмазо Побега (Торино), Сандро Тонали (Милан), Николо Дзаньоло (Рома).
Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Бернардески (Ювентус), Федерико Кьеза (Ювентус), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Наполи), Джакомо Распадори (Сассуоло).
Напомним, Италия сыграет два матча отбора ЧМ-2022 — против Швейцарии (12 ноября) и Северной Ирландии (15 ноября).