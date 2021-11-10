Италия

Итальянский клуб хочет сохранить своего капитана.

Милан начал переговоры по новому контракту с защитником Алессио Романьоли, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Контракт капитана с Миланом истекает следующим летом, и руководство клуба хочет продлить с ним соглашение. "Россонери" хотят снизить заплату центрбека с 6 млн до 3,5 млн евро за сезон, но он хочет получать не менее 4,5 млн евро.

Стоит отметить, что агент футболиста Мино Райола не принимает участия в переговорах, так как его отношения с клубом испортились после трансфера Джанлуиджи Доннаруммы.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в составе Милана.