Италия

Аргентинец отличается высоким уровнем результативности уже в 21 год.

Воспитанник аргентинского Ривер Плейта Хулиан Альварес, выступающий на позиции центрального нападающего, в текущем сезоне оформил уже 19 голов и 13 результативных передач за 40 сыгранных матчей, благодаря чему привлек внимание именитых европейских клубов.

В частности, по уже истоптанной тропе из Аргентины в Италию ему могут помочь пройти сразу три клуба из Серии А: туринский Ювентус, Фиорентина и Милан. Также, интерес проявляет и мадридский Атлетико.

Контракт 21-летнего исполнителя с его нынешним клубом истекает уже в декабре 2022 года, поэтому Ривер Плейт пытается продлить действующее соглашение, однако приглашение от клубов из европейских топ-лиг может свести попытки аргентинцев на нет.

Как отмечает итальянская пресса, у "россонери" были наилучшие позиции в гонке за данного игрока, однако вмешательство "лилий" и "зебр" спутало все карты, так как Фиорентина готова забирать Альвареса к себе уже во время зимнего трансферного окна, а Ювентус попытается перебить ее предложение.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 млн евро.