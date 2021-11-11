Италия

Центральный защитник уверен в своем положении в итальянском клубе.

Центральный защитник итальянского Милана Симон Кьер в данный момент находится в лагере своей национальной команды, сборной Дании, с которой ведет подготовку к заключительным матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Фарерских островов дома и Шотландии на выезде.

Однако, один из вопросов к футболисту на пресс-конференции перед игрой против представителей островного государства был посвящен отнюдь не ситуации в лагере его сборной, а положению Кьера в Милане, с которым от в конце октября продлил контракт до 2024 года.

"Ни один клуб в мире не смог бы позвонить мне и убедить совершить трансфер, если бы поступило из Милана!

Даже, если бы я что-то мог поменять в своей карьере, я бы не стал этого делать. Поиграть 15 лет за Милан? Почему бы и нет?

Каким я вижу свое будущее? Я вижу только то, что оно связано с Миланом — меня сейчас интересует только этот момент. Конечно, сразу же после выступлений за национальную команду", — подытожил 32-летний футболист.

Отметим, что матч Дания — Фарерские острова состоится 12 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени. Команда Каспера Хьюлманда уже завоевала прямую путевку на чемпионат мира-2022.