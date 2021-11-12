Италия

Португальский наставник не оценил сатирический выпад в свою сторону.

В Италии существует достаточно известная локальная сатирическая передача Striscia La Notizia, в рамках которой регулярно проходит вручение награды "Золотой тапир" ("Tapiro D’oro") — специальный приз, который получают футболисты или тренеры, которые отличились попаданием в курьезную ситуацию или показывают неудовлетворительные результаты за определенный период.

В большинстве случаев, лауреаты с юмором воспринимают подобные выпады в свою сторону, как, например, в свое время делали экс-наставник туринского Ювентуса Андреа Пирло или форвард Милана Златан Ибрагимович.

Однако, бывают ситуации, подобные на отношение португальского наставника римской Ромы Жозе Моуриньо к данной премии.

"Особенный" еще в 2009-м году, во время работы во главе миланского Интера, был удостоен подобной награды, однако в прямом смысле убежал от ведущего передачи Валерио Стафелли, который попытался ему ее вручить.

Прошло 12 лет, и теперь уже во главе столичного коллектива Моуриньо за октябрь 2021 года сумел выиграть лишь в двух матчах из восьми: против Эмполи (2:0) и Кальяри (2:1).

Striscia La Notizia за подобные "достижения" вновь решила попытать удачу и наградить португальского специалиста, однако и на этот раз Моуриньо хладнокровно ушел от внимания со стороны журналистов.

Отметим, что на данный момент римская Рома занимает шестое место в турнирной таблице, за 12 сыгранных матчей итальянской Серии А набрав всего 19 очков.