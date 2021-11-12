Италия

Функционер рассказал о переговорах с ттренером.

Владелец итальянской Дженоа Андрес Бласкес прокомментировал переговоры между руководством и новым главным тренером клуба Андреем Шевченко.

"Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы сделать команду конкурентоспособной. Посвятили Шевченко в эти вопросы и сейчас готовим новую структуру управления, которая будет интегрирована с существующей.

Мы действительно хотим преуспеть в Дженоа. Шевченко было очень непросто убедить возглавить наш клуб. Он хорошо справился с работой в сборной Украины, он очень интегрирован в наше видение футбола.

Мы ценим, что Дженоа остается в Серии А в течение 15 лет, но работа последних лет была основана на бюджетных ограничениях, которые мы хотим снять", — сказал Бласкес.

Отметим, что контракт с 45-летним украинским тренером заключен на три года, до лета 2024 года.

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