Италия

Экс-партнер Шевченко по Милану — о начале его тренерской карьере в клубе.

Бывший полузащитник Милана Массимо Амброзини прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера Дженоа.

"Как игрок, Шевченко был большой занозой в заднице. Это проявлялось в тех моментах, если ты не отдал ему передачу так, как он хотел. Но он был прав. Андрей обладает энтузиазмом и скромностью, теми качествами, которые важны для этой нелегкой работы. Но он понимает, что будет трудно, и это тоже важно.

Работа в Дженоа — хорошая возможность. Да, Шева хорошо поработал со сборной Украины, но Андрей не имел опыта клубной работы, Я считаю, что он добьется успеха и в Дженоа.

Сотрудничество с Мауро Тассотти, который уже имеет большой опыт в Серии А, будет важным, поскольку тот знает, как снизить или увеличить давление. Он будет большой помощью для Шевченко", — сказал Амброзини.

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