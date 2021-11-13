Италия

Американский хавбек может перебраться в АПЛ.

Центральный полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни попал в сферу интересов Тоттенхэма. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "шпоры" намерены усилить центр полузащиты, тогда как американский футболист является одним из желаемых кандидатов в руководстве клуба из Северного Лондона.

В частности, вариант с трансфером Маккенни интересен спортивному директору Тоттенхэма Фабио Паратичи, который и подписывал американца из Шальке во времена работы в туринскому клубе.

В текущем сезоне Серии А Вестон Маккенни провел 9 поединков, в которых забил 2 гола.

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