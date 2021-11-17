Италия

Футболист хотел бы попробовать себя в другом клубе.

Нападающий итальянского Наполи Ирвинг Лосано заявил, что хотел бы попробовать себя в более статусном клубе.

"Я думаю, что играю в очень конкурентоспособном клубе, с очень хорошими товарищами по команде, я сильно вырос благодаря этому. По правде говоря, я хотел бы играть в более статусном клубе. Я считаю себя очень конкурентоспособным игроком с четкими целями.

Я чувствую, что нахожусь на хорошем уровне, и я хотел бы сделать этот новый шаг. Однако давайте не будем спешить. Теперь я должен стать лучше как в личностном плане, так и в футбольном. Тогда я надеюсь, что с Божьей помощью это может произойти", — сказал Лосано.

26-летний форвард перешел в Наполи в 2019 году из ПСВ. В текущем сезоне на счету мексиканца три гола в 16 играх за итальянский клуб во всех турнирах.

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