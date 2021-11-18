Италия

Миланский клуб пытается удержать одного из своих лидеров.

Поскольку контракт хорватского полузащитника миланского Интера Марцело Брозовича завершается уже следующим летом, его клубу необходимо в срочном порядке проводить переговоры о его продлении, дабы не потерять одного из лидеров текущего состава команда Симоне Индзаги.

Этим и занимается руководство "змей", которое на прошлой неделе провело очередную встречу с представителями 29-летнего исполнителя.

Ее итогом стало предложение со стороны действующих чемпионов Италии о зарплате в 5,5 млн евро за сезон вплоть до 2026 года.

Однако, сторону представителей футболиста подобный вариант не устроил, так как они рассчитывают увидеть цифру не менее 7 млн евро в год, с возможностью дополнительных бонусов, в итоговом соглашении.

После оглашения позиций переговорный процесс был поставлен на паузу, а его участники разошлись для дальнейшего согласования позиций.

Отметим, что в новом сезоне Брозович провел уже 16 матчей в составе Интера, забив один гол и отдав две результативные передачи.