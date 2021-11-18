Италия

Защитник может покинуть клуб уже следующим летом.

Итальянский Милан в период до наступления зимнего трансферного окна постарается форсировать переговоры со своим центральным защитником Алессио Романьоли относительно продления его действующего соглашения с клубом, которое завершается уже следующим летом.

Ранее сообщалось, что руководство "россонери" пошло на нетипичный шаг, и провело консультации с самим футболистом по поводу новой сделки, без участия его агента — скандально известного Мино Райолы.

Однако, безрезультативная встреча и поджимающие сроки вынудили "красно-черных" все-таки заручиться помощью известного специалиста по вопросам работы с игроками.

Как утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо, результаты встречи между сторонами все еще остаются неясными.

Вместе с тем, сотрудник СМИ также заявляет об отсутствии каких-либо подвижек в переговорах Милана и Франка Кессье, чье соглашение также завершается в скором времени.

Однако, уже в ближайшие несколько дней "россонери" планируют объявить о новом соглашении для их главного тренера Стефано Пьоли, новый контракт которого будет рассчитан до 2024 года.