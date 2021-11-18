Италия

Форвард намерен играть еще, как минимум, полтора года.

Контракт шведского нападающего итальянского Милана Злата Ибрагимовича подходит ко своему завершению уже следующим летом, однако позиция 40-летнего форварда заключается в том, чтобы и дальше продолжать выступать на топ-уровне.

Руководство "россонери" по этой причине не особо торопится с продлением с ним контракта, который подходит к концу уже летом 2022 года.

Однако, уже после зимнего трансферного окна Милан все же приступит к первому раунду консультаций с футболистом, чьи интересы представляет скандально известный футбольный агент Мино Райола.

Как ожидает итальянская пресса, Ибрагимович и его нынешний клуб в равной степени удовлетворены качеством взаимного сотрудничества, поэтому при переговорах не ожидается возникновения каких-либо трудностей.

К тому же, Злата и так является наиболее высокооплачиваемым футболистом своей команды, получая 7 млн евро за сезон.

Как заявлял ранее сам швед, его цель — сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре в составе своей национальной команды, поэтому до этого момента он точно не прекратит свою карьеру.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл уже восемь матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.