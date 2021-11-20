Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Фиорентина в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Милан.

Фиорентина — Милан

Суббота, 20 ноября, 21:45. Стадион Артемио Франки, Флоренция. Главный арбитр встречи — Марко Гуида.

Фиорентина подходит к отчетной встрече на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе восемнадцать баллов. Команда чередует победные результаты с поражениями. Так, после разгромной победы над Специей со счетом 3:0, "фиалки" потерпели поражение с минимальным счетом от Ювентуса на выезде.

Очень примечательным остается тот факт, что Фиорентина — единственная команда в Серии А, которая пока что ни разу не играла вничью. Из лидирующих команд "фиалки" смогли отобрать очки только у Аталанты, выиграв на выезде. И Лацио, и Ювентус, и Наполи Фиорентину побеждали.

Ко всему прочему, Милан не проигрывает в последних пяти выездных матчах с Фиорентиной во всех турнирах. К тому же, в чемпионате Милан ни разу не проигрывал, дважды сыграв вничью. В прошлом туре подопечные Стефано Пьоли поделили очки в дерби с Интером, хотя имели игровое преимущество в конце встречи.

Впервые за долго время, когда речь идет о кадровой ситуации в Милане, то нет ощущения, что "россонери" и соперник находятся не в равных условиях. Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на Калабрию и Меньяна, а также Мессиаса и Кастильехо, но у "фиалок" не будет Пульгара, Настасича, Миленковича и Мартинеса — оборонительная линия команды сильно пострадала.

Ввиду этого, ждем, что Милан распечатает ворота соперника и не раз, но Фиорентина все равно даст бой, ведь Винченцо Итальяно выстроил очень симпатичную игру для Фиорентины.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Пульгар, Малех, Кокорин, Настасич, Миленкович, Мартинес — Калабрия, Мессиас, Меньян, Кастильехо

Интересные факты:

Милан забивал не менее 2 голов в 27 из последних 31 выездных матчей (Серия А).



Милан не проиграл в последних 17 матчах (Серия А).

Было забито более 2,5 голов в последних 5 домашних матчах Фиорентины (Серия А).

Было забито более 2,5 голов в последних 4 выездных матчах Милана (Серия А).

Милан не проигрывает в последних 5 выездных матчах с Фиорентиной во всех турнирах.