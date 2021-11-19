Италия

Футболист долгое время находился без клуба.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед, Фиорентины, Дженоа и ряда других клубов Джузеппе Росси перешел в итальянский СПАЛ.

Опытный форвард перешел в стан "бело-синих" на правах свободного агента, после того как покинул Орландо Сити зимой 2020 года.

Футболист будет выступать под 49-м номером. Контракт подписан до лета 2022 года.

Отметим, что Росси провел 30 матчей за сборную Италии, в которых сумел отличиться семью забитыми мячами.

СПАЛ выступает в Серии Б и занимает 15-е место во втором по силе итальянском дивизионе после 12-ти игр. В активе подопечных Клотета всего 14 набранных пунктов.