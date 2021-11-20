Италия

Полузащитник является неотъемлемой частью стартового состава в текущем сезоне.

Итальянский Милан продолжает череду успешных выступлений, поэтому наиболее успешные игроки в его составе получают справедливое вознаграждение в виде улучшения условий трудовой деятельности.

В частности, опорный полузащитник Исмаэль Беннасер, о надобности продления истекающего в 2024 году контракта которого особой речи не велось, получит предложение обновить условие сделки с закономерным увеличением заработной платы.

"Россонери" хотят заручиться уверенностью в выступлениях 23-летнего футболиста в своем составе вплоть до 2026 года, взамен предлагая со своей стороны оклад в 3,2 млн евро в год.

Как ожидают в итальянской клубе, стороны быстро придут ко взаимопониманию в данном вопросе, и уже в скором времени будет оглашено о заключении новой сделки между ними.

В текущем сезоне Беннасер сыграл в 16 матчах, в которых успел отличиться одним голом и одной голевой передачей.