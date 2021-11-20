Италия

В топ-5 по размеру зарплаты попали сразу четыре футболиста туринского Ювентуса.

Очевидно, что пока португальский нападающий Криштиану Роналду был игроком туринского Ювентуса, то именно он являлся наиболее дорогостоящим игроком итальянского первенства по величине расходов на его содержание.

Трехлетний период выступлений звезды мирового масштаба в Серии А подошел ко своему завершению на отметке в 134 сыгранных матчей и 101 забитом мяче в составе "бьянконери", после чего Роналду отправился в Англию, где продолжает пополнять личный показатель голов уже в составе Манчестер Юнайтед.

Вместе с тем, звание наиболее высокооплачиваемого футболиста в Италии перешло к экс-партнеру Криштиану по команде — нидерландскому защитнику Маттейсу де Лигту, за выступления которого в течение одного сезона Ювентус потенциально платит 12 млн евро, если учитывать всевозможные надбавки к базовым 8 млн евро, предусмотренным по его контракту.

Следующим в данном рейтинге уже в ближайшее время может стать форвард "Старой Синьоры" Пауло Дибала, если, конечно, согласится продлить контракт со своим нынешним клубом, который будет ему приносить сразу 8 млн евро за сезон, плюс 2 млн евро в качестве бонусов.

На данный момент, полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен опережает аргентинца с показателем в 7,5 млн евро, и при этом не имеет возможности выступать за свой клуб из-за проблем с сердцем. Дибала расположился следом за ним со своими нынешними 7,3 млн евро.

Также, целая группа футболистов в составе Аарона Рэмси, Адриена Рабио, Златана Ибрагимовича и Алексиса Санчеса получает сразу по 7 млн евро, а следом за ними идут Артуро Видаль, Войцех Щесны и Леонардо Бонуччи с зарплатой в 6,5 млн евро в год.

Лаутаро Мартинес, Алекс Сандро и Калиду Кулибали ежегодно пополняют свои счета на 6 млн евро.