Италия

Первое повреждение в сезоне для центрального защитника.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А Милан будет проводить гостевой матч против Фиорентины в контексте подготовки к ключевой игры группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в гостях у мадридского Атлетико.

Фиорентина — Милан. Накануне

К сожалению, для болельщиков "россонери", главный тренер их команды, Стефано Пьоли, в предстоящей игре не сможет рассчитывать на центрального защитника Фикайо Томори, который является ключевой персоной в обороне своей команды в текущем сезоне.

23-летний англичанин получил повреждение мышц бедра, что лишило его возможности помочь своей команде в ответственном поединке.

С большой долей вероятности, в центре защиты Милана во Флоренции будут играть Симон Кьер и Алессио Романьоли.

Что же касается Томори, то стоит отметить, что данное повреждение стало для него фактически первым серьезным ушибом за последние два сезона.

За текущий футбольный год Фикайо успел сыграть уже 16 матчей.