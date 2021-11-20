Италия

Форвард Дженоа высказался о новом главном тренере своей команды.

Нападающий сборной Северной Македонии и Дженоа Горан Пандев поделился эмоциями от назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского клуба.

"Назначение Шевченко в Дженоа? Это важный признак амбициозного проекта. У Шеченко менталитет чемпиона. Он даже со сборной Украины добился отличных результатов на Евро. Он даст нам толчок.

Не буду вдаваться в подробности работы экс-тренера Баллардини, но мы проиграли несколько матчей, которые не должны были проигрывать", — приводит слова Пандева сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на CdS.

Напомним, матч Дженоа — Рома состоится в воскресенье, 21 ноября в 21:45 по киевскому времени. Он станет первым для Андрея Шевченко на новом месте работы.