Италия

Стали известны составы команд на матч 13 тура чемпионата Италии.

В рамках 13 тура итальянской Серии А римский Лацио в домашних стенах примет туринский Ювентус.

Главные тренеры команд Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри определились с составами на предстоящий поединок.

Лацио: Рейна — Дзакканьи, Филипе, Ачерби, Хюсай — Милинкович-Савич, Катальди, Луис Альберто, Филипе Андерсон, Педро — Лаццари.

Запас: Стракоша, Адамонис, Патрич, Эскаланте, Лейва, Акпа Акпо, Ромеро, Вавро, Раду, Моро, Башич, Мурики.

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Куадрадо — Маккенни, Локателли, Рабьо, Пеллегрини, Кьеза — Мората.

Запас: Пинсольо, Перин, Артур, Сандро, Кайо, Ругани, Бентанкур, Кулушевски.

Матч Лацио — Ювентус состоится 20 ноября и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данной игры.